ROMA – E’ morto a soli 37 anni Alessio Allegri, capitano dell’Osl Garbagnate (squadra di basket) e stella della pallacanestro minore lombarda. Allegri è morto per arresto cardiaco dopo aver accusato un malore mentre giocava una partita di serie C Silver, La Torre di Torre Boldone. Allegri si è sentito male domenica 15 dicembre, durante il match che si stava svolgendo nel palazzetto di Rho.

Nel bel mezzo della partita, raccontano le cronache locali, Allegri ha alzato un braccio come se volesse chiedere aiuto, e poi si è accasciato a terra. Portato all’ospedale Sacco, ha mostrato segni di ripresa ma nel tardo pomeriggio di domenica 15, come riferisce l’Ansa, il suo cuore si è fermato. Allegri era una stella del basket minore lombardo, soprannominato per la sua stazza Koeman, come il difensore della nazionale olandese (di calcio).