LOSANNA (SVIZZERA) – E’ definitiva la sentenza di squalifica per otto anni inflitta ad Alex Schwazer.

Il tribunale della Confederazione elvetica di Losanna ha respinto la richiesta di annullamento della squalifica inoltrata nell’autunno del 2019.

“Per me la priorità resta il processo di Bolzano dove mi gioco tutto e poi vedremo il processo sportivo che comunque passa in secondo piano. Per me l’importante è essere pianamente assolto a Bolzano”.