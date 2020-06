Alex Zanardi incidente grave vicino Siena: ricoverato in ospedale (Foto archivio ANSA)

ROMA – Paura per il campione paralimpico Alex Zanardi che ha avuto un grave incidente stradale mentre andava in handbike nella provincia di Siena.

Secondo una prima ricostruzione, Zanardi stava percorrendo una strada provinciale tra Pienza e San Quirico quando si è scontrato con un camion.

Subito sono scattati i soccorsi e sul posto è arrivato l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il campione in ospedale.

Alex Zanardi, il grave incidente

Zanardi stava partecipando a una gara a staffetta per la società sportiva Obiettivo 3, seguendo un percorso che prevedeva l’arrivo a Montalcino della tappa.

Il campione avrebbe perso il controllo della sua handbike mentre percorreva in discesa una semicurva, scivolando nella corsia opposta dove passava il camion.

A dare l’allarme, secondo quanto appreso, sono stati gli atleti che con Zanardi stavano partecipando alla staffetta.

Sul posto intervenuti insieme ai soccorsi, carabinieri, polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia e anche i vigili del fuoco.

Poi è intervenuto l’elisoccorso per trasportare Zanardi all’ospedale di Siena e le sue condizioni sarebbero serie.

Zanardi operato alla testa: grave trauma cranico

Il primo bollettino medico delle 20 fa il punto sulla situazione del campione.

Nel bollettino si legge: “E’ ricoverato in condizioni gravissime al policlinico Santa Maria alle Scotte Alex Zanardi, pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo, rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena”.

E prosegue: “Zanardi è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso ed è atterrato all’ospedale di Siena alle ore 18”.

“E’ stato subito preso in cura dai professionisti del Pronto Soccorso, valutato in shock room e le sue condizioni sono gravissime per il forte trauma cranico riportato ed è al momento sottoposto ad un delicato intervento di neurochirurgia”, conclude.

Dalla Formula 1 ai Giochi Paralimpici

L’ex pilota di Formula 1 Alex Zanardi, che aveva perso l’uso delle gambe dopo un grave incidente, si era dedicato agli sport paralitici ottenendo successi internazionali.

Da allora, Zanardi si è imposto come un punto di riferimento nazionale per l’handbike.

Nella sua carriera sportiva, ha conquistato quattro medaglie d’oro ai Giochi paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016.

Poi ha vinto anche 8 titoli ai campionati mondiali su strada. (Fonte: ANSA)