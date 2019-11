LONDRA (INGHILTERRA) – Oltre al danno, la beffa. Alexander Zverev è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nelle Atp Finals di Tennis ed è finito anche nella bufera social per un suo gesto durante una pausa. Stando agli “accusatori”, Alexander Zverev avrebbe consultato il cellulare durante una pausa di gioco durante il match contro Tsitsipas. A dimostrazione di questo, ci sarebbero delle immagini (video in fondo all’articolo) che però non chiariscono la vicenda visto che il cellulare non si vede mai.

Si vede solamente Alexander Zverev che guarda qualcosa dentro la sua sacca. Cellulare o no non è dato saperlo. Il tennista ha smentito categoricamente questo fatto nella conferenza stampa dopo la partita di tennis: “Ma cosa vi siete inventati? Il mio cellulare era nello spogliatoio come sempre. Lo lascio sempre lì…”.

Chi è Alexander Zverev. Noto anche come Sascha Zverev, in carriera ha vinto 11 tornei ATP, tra cui le ATP Finals 2018, ed è giunto 18 volte in finale. È n° 6 della classifica mondiale ATP, ma il suo best ranking è il numero 3, posizione raggiunta la prima volta il 6 novembre 2017 e poi dal 22 aprile 2018.

Nelle prove del Grande Slam vanta come miglior risultato i quarti di finale raggiunti al Roland Garros nel 2018 e 2019. In doppio, in coppia con il fratello maggiore Miša, ha vinto due titoli ATP e ha raggiunto la sessantottesima posizione il 18 marzo 2019.

La partita. Seconda vittoria in due partite per Stefanos Tsitsipas che nel match valido per il Gruppo ‘Agassi’ delle Atp Finals in corso a Londra ha battuto Alexander Zverev in due set col punteggio di 6-3 6-2. Il greco, n.6 del mondo e che aveva già vinto all’esordio con il russo Medvedev, si qualifica per le semifinali.

Il video da YouTube con le immagini che dimostrerebbero che Zverev ha controllato il cellulare durante una pausa di gioco del match perso contro Stefanos Tsitsipas.