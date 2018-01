MANCHESTER (INGHILTERRA) – I festeggiamenti di Alexis Sanchez per il trasferimento al Manchester United sono stati parzialmenti rovinati da una notizia di gossip lanciata dal “The Sun” e fortemente invasiva per la privacy del bomber cileno.

Secondo il Sun, Sanchez avrebbe pagato mille sterline per avere dei rapporti intimi con Paulina Sobierajska. Il calciatore cileno ha smentito la notizia con un post su Twitter: “È falso ed è anche falso che abbia un figlio come è stato pubblicato la scorsa settimana, sono stanco di dover negare notizie false, chiedo rispetto per la mia vita privata”.

Poco dopo è arrivata la solidarietà di Gary Lineker, ex stella del calcio inglese, a Alexis Sanchez: “Non ti preoccupare, è il The Sun…”.