ROMA – Nuovo nome e logo per Alfa Romeo Sauber. I due marchi storici del mondo delle competizioni sportive correranno insieme anche nel 2019 come ‘Alfa Romeo Racing’. Una sinergia iniziata lo scorso anno, con l’ottavo posto nel campionato di F1, che prosegue in questa stagione con l’arrivo del pilota Kimi Raikkonen, campione del mondo 2007, ad affiancare l’italiano Antonio Giovinazzi. Alfa Romeo Racing gareggerà sotto il vessillo del ‘Quadrifoglio’, simbolo che dal 1923 identifica le Alfa Romeo più performanti.