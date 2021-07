Alice Campello, la moglie di Morata pubblica le offese e le minacce di morte a lei e ai figli su Instagram. E’ stato un Europeo particolarmente difficile per la Campello e per Morata. Prima le offese dei tifosi spagnoli, poi le minacce di morte di quelli italiani. Ma andiamo con ordine…

Alice Campello, offese da entrambe le tifoserie per la moglie di Alvaro Morata

Dopo le prime partite di Euro 2020, Morata non stava brillando. I tifosi spagnoli hanno iniziato a criticarlo aspramente sui social network e se la sono presa anche con la Campello (che è la moglie del calciatore). Ma il ct Luis Enrique lo aveva difeso in sala stampa definendo ‘vergognose’ le minacce di morte a lui e alla sua famiglia.

Poi le sue prestazioni sono salite di livello fino al gol di ieri contro l’Italia (anche se poi ha fallito uno dei rigori che hanno sancito l’eliminazione della Spagna). Durante il match, alcuni italiani hanno scritto messaggi pesantissimi alla Campello. La sua ‘colpa’ sarebbe quella di aver condiviso alcune foto in cui lei ed i suoi figli (Leonardo, Alessandro ed Edoardo) indossavano la maglia della Spagna. Insomma, secondo questi tifosi, lei avrebbe ‘tradito’ l’Italia per schierarsi dalla parte della Nazionale del marito.

Alice Campello, il suo post su Instagram dopo le minacce di morte ricevute

Ecco la sua reazione su Instagram: “Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza”“Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.