ROMA – Allan vuole il Paris Saint-Germain. E manda messaggi ai suoi connazionali Neymar, Thiago Silva e Dani Alves. Il Corriere dello Sport, ricostruisce il momento che sta vivendo il centrocampista brasiliano del Napoli, tentato dalla prospettiva di giocare in un top club a livello europeo e, ovviamente, dai circa 6 milioni di euro che il Psg gli ha proposto come ingaggio, a fronte dei 2,5 che guadagna ora.

La trattativa è difficile, ma va avanti. Come sottolineato qualche giorno fa dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, i rapporti tra i due club sono ottimi e i contatti frequenti. Intanto, Allan resta a Napoli col suo agente e continua a non allenarsi con i compagni, pur non avendo alcun problema fisico. Carlo Ancelotti dovrà decidere se convocarlo per la prima delle due sfide contro il Milan, quella di domani sera, sabato 26 gennaio, in campionato. Anche da questo dettaglio si capirà molto del futuro di Allan.

Secondo quanto riporta il giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, si tratterebbe di una operazione di mercato non semplice da portare a termine, visto che ci sono in ballo anche dei contratti di sponsorizzazione.

La cifra finale, complessiva, supererebbe i 100 milioni di euro, così suddivisi: 30 milioni per il prestito fino a giugno, altri 50 milioni per il riscatto obbligato e 25 per un contratto di sponsorizzazione al Napoli, spalmati per tre anni.