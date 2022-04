Allarme calcio: o smette di fare la cicala o muore, sbranato dai fondi d’assalto, travolto dai folli compensi

Allarme calcio: i conti non tornano. C’è un buco nel pallone molto grave che mina la sopravvivenza stessa del sistema. Almeno il logoro sistema attuale.

E lorsignori lo sanno: o si cambia o si muore. Tertium non datur. Una terza soluzione, una terza via o possibilità, non esiste. Di più : bisogna far presto. Tutti invocano una riforma, nessuno la fa. C’è chi lancia il sasso e poi nasconde la mano.

C’è chi chiede aiuti al governo e continua a fare la cicala. La pandemia è costata oltre un miliardo e i club minacciano di gettare la spugna. Bluffano. Non lo faranno mai. Eppure le cose da fare sono ben note a tutti. Tre in particolare .

1) TETTO AGLI STIPENDI

La cifra aumenta di anno in anno.Negli ultimi 6 è addirittura raddoppiata: dai 1.401 si è balzati a 2.072 della stagione scorsa (fonte Figc). Serve un tetto, un “Salary Cup” per contenere i costi. I buoni esempi non mancano.

Lo sport Usa e la Liga spagnola hanno legato gli ingaggi ai bilanci. La spesa per la gestione della squadra deve scendere al 70% dei ricavi. I costi sono pesantissimi, il flop della Nazionale avrà certamene effetti economici negativi. Attendiamo con fiducia le decisioni del prossimo Consiglio esecutivo della UEFA che modificherà il Fair play finanziario. Staremo a vedere.

2) TAGLI AI COMPENSI AGLI AGENTI DEL CALCIO

Le cosiddette commissioni, dopo promesse e impegni di ribassi, sono aumentate del 26% rispetto al 2020. La sola serie A ha versato ai procuratori la bellezza di 174 milioni, secondo il Report della FIGC. Dati riferiti alle operazioni del 2021. In testa ai compensi dati agli agenti ci sono Juve con 28.914.157 euro, Inter (27.512.882) e la Roma (25.962.882). Fanalino di coda la Salernitana con 1.242.884,59).

Gli agenti paperoni? Due su tutti: il portoghese Mendes (ha portato in Italia, tra gli altri Ronaldo, Leao, Oliveira ) e Mino Raiola, il procuratore nato a Nocera e cresciuto in Olanda, agente di Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, de Ligt e tanti altri, compreso Balotelli. Pe capirci: questi procuratori hanno fatturati stellari. Mendes fattura 1,2 miliardi , Raiola ha contratti per 703 milioni (fonte Forbes).

3) OCCHIO AI FONDI D’ASSALTO

La crisi di liquidità causata dalla pandemia ha accelerato l’invasione delle società di investimento nel sistema europeo . Il pallone attira sempre. L’arrivo delle piattaforme streaming ha trasformato il calcio in un prodotto globale accessibile a bassi costi in qualunque parte del mondo,in qualunque momento.

Ma l’arrivo di questi fondi che entrano nell’azionariato dei club ancora non si sa sono un bene o un male. Meglio vigilare.