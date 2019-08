Calciomercato, l’alleanza anti-Juve, il Corriere dello Sport: “Icardi al Napoli, Milik alla Roma, Dzeko all’Inter”

ROMA – Come andrà a finire il tormentone dei tormentone estivi? Quale tormentone? Ovvio: il tormentone Icardi. Andrà alla Juventus? Resterà all’Inter? Andrà alla Roma? Al Napoli? Nessuno, al momento, può saperlo. Il Corriere dello Sport però azzarda l’ultima possibile ipotesi. Ultima possibile ipotesi che fa più o meno così: Icardi al Napoli, Milik alla Roma, Dzeko all’Inter.

Napoli, Inter e Roma, sostiene il Corriere dello Sport, sono tutte e tre alla ricerca di un attaccante ma tutte e tre non intendono rinforzare la Juventus. E quindi? E quindi ecco la soluzione all’orizzonte. Soluzione che Andrea Ramazzotti del Corriere dello Sport racconta così:

“Napoli, Inter e Roma non erano mai state così vicine e accomunate dalle avventure della campagna trasferimenti: tutte sono alla ricerca di un attaccante, tutte hanno bisogno di un 9 per provare a colmare il gap con i bianconeri che a loro volta puntano ad acquistare un centravanti. E proprio per questo motivo azzurri, nerazzurri e giallorossi potrebbero pensare di mettere in piedi un giro di attaccanti per lasciare la Juve senza il rinforzo per il reparto offensivo. Icardi sotto il Vesuvio, Dzeko alla Pinetina e Milik nella Capitale: eccola la maxi operazione che potrebbe accontentare tutti (meno Paratici…) e che muoverebbe un bel po’ di milioni”.

Finirà veramente così? Non resta che aspettare.

Fonte: Il Corriere dello Sport.