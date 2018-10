MANCHESTER (INGHILTERRA) – In Champions la Juve non scherza: punteggio pieno e prova di forza anche a Manchester. Allegri apprezza nella sua squadra il comportamento consono a una squadra che ha la mission di vincere in Europa: “Tutto l’ambiente – dice il tecnico bianconero – ha fatto passi in avanti, c’è stata una crescita costante. Già a Valencia (nella prima partita del girone, ndr), avevano dimostrato autorevolezza, questa sera ancora di più.

Le partite vanno lette, soprattutto quando si è vantaggio, e questa sera la squadra ha dimostrato di sapere fare benissimo anche questa lettura. Non – prosegue Allegri – come era successo sabato scorso con il Genoa: lì ci siamo messi a giocare come si fa tra nelle sfide tra scapoli e ammogliati: abbiamo spaccato la partita noi, senza averne alcun interesse. Abbiamo smesso troppo presto, con il Manchester siamo stati bravi ad abbassare il ritmo e accelerare solo nei momenti giusti”.

Allegri vuole ancora di più: “Dobbiamo migliorare – è la sua analisi – negli ultimi passaggi, per quante volte arriviamo davanti nell’area avversaria, si deve fare meglio. Qualche errore c’è stato – conclude il tecnico bianconero – ma la prova di squadra è stata ottima”.

L’1-0 sta stretto ai bianconeri, osserva Chiellini. “Per il primo tempo che abbiamo fatto, c’era rammarico per essere solo sull’1-0 nell’intervallo. Nel secondo tempo, poi, è venuta fuori un po’ di stanchezza, eravamo più fermi e abbiamo sbagliato troppo. Dobbiamo ancora migliorare, ma i primi 45′ in un tempio del calcio quale è l’Old Trafford sono stati davvero da grande squadra”.

