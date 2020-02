LONDRA (INGHILTERRA) – I media inglesi parlano di un possibile approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Chelsea al posto di Frank Lampard. L’allenatore toscano avrebbe scartato le piste italiane (il ritorno alla Juventus al posto di Sarri e l’approdo al Milan) per ripartire dalla Premier League che è il campionato più ricco del mondo.

Allegri al Chelsea, presto dovrebbe arrivare l’annuncio.

Più indizi portano in questa direzione visto che Allegri sta seguendo il campionato inglese in ogni minimo dettaglio e frequenta ormai da mesi un corso per parlare bene la loro lingua. Allegri vuole presentarsi ai nastri di partenza della prossima Premier League alla grande, senza lasciare nulla al caso.

Vuole essere credibile sotto tutti i punti di vista. Vuole parlare un inglese perfetto per poter comunicare con i suoi nuovi calciatori, con la società e con i giornalisti. Un allenatore di Premier League deve rilasciare molte interviste a settimana, Allegri non vuole fare brutte figure, vuole essere padrone del ruolo e della situazione.

Stando a quanto scrivono in Inghilterra, Allegri potrebbe portarsi al Chelsea un suo fedelissimo, ovvero De Sciglio, calciatore che è in uscita dalla Juventus. I bianconeri potrebbero prendere in cambio Emerson Palmieri, aggiungendo una buona fetta di cash al cartellino del terzino italiano.