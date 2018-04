ROMA – “C’è un sentimento che prevale, questo è l’orgoglio. I ragazzi son stati meravigliosi e commoventi: da qui si riparte. A testa alta, anzi, altissima”.

Così Massimiliano Allegri nel tweet ‘notturno’ dopo l’amaro verdetto di Madrid, dove la Juventus è stata eliminata, dopo avere rimontato lo 0-3 dell’andata, solo per un rigore contestato al 93′.

“Tutti in piedi per la Juve – si legge sul sito ufficiale della società – I bianconeri meritano solo un’enorme ovazione. Nessuno potrà più permettersi di dire che il Real è superiore alla Juventus. Nessuno – scrive il club bianconero -. Perché se per qualificarsi alle semifinali deve trovare all’andata un gol da cineteca di Ronaldo, nato per altro da uno svarione, e al ritorno deve ringraziare il fischietto del signor Oliver che concede un rigore a meno di trenta secondi dai supplementari, beh, superiore proprio non è. Di sicuro non nel carattere, perché solo la Juve, solo questa Juve poteva venire al Bernabeu e ribaltare il 3-0 dell’andata, arrivando a un soffio da un’impresa storica”.