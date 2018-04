Allegri: “Juventus-Napoli? Basta negatività, siamo ancora primi”

TORINO – “Togliamoci la negatività, ora ci sarà l’Inter e sarà una finale”.

Massimiliano Allegri mantiene la calma dopo la sconfitta contro il Napoli, tornato a farsi sotto nella corsa scudetto.

“Con l’Inter sarà decisiva e dobbiamo prepararci bene – sottolinea il tecnico della Juventus – Domani giorno libero, bisogna scaricare. Serve serenità e guardare in positivo. In un girone abbiamo fatto cinque punti più del Napoli. Le possibilità ci sono, siamo davanti. Sabato è dura, ma nel calcio non si sa mai”.