CROTONE – Massimiliano Allegri ha deciso di caricare la Juventus dopo il pareggio di Crotone: “Volevo arrivare allo scontro diretto contro il Napoli con quattro punti di vantaggio, battiamolo domenica prossima e vinciamo lo scudetto”.

“Un mese e mezzo fa ci avrei messo la firma se mi avessero detto che sarei arrivato allo scontro diretto contro il Napoli con 4 punti di vantaggio: domenica sarà sicuramente una bella sfida e non firmerei per un pareggio: dobbiamo giocare per ottenere il massimo, vincendo faremmo un grande salto in avanti. Ad ogni modo, il campionato non finirà domenica”.