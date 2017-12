ROMA – Allegri show in conferenza stampa a fine partita. Tema dello sfogo – già ribattezzato “Il discorso del Collesalvetti” – è la negatività dei tifosi juventini, del quale il tecnico si era già lamentato pochi minuti prima in televisione. “I nostri tifosi devono essere più positivi – sottolinea l’ allenatore che in tre edizioni ha portato la Juve due volte fino all’atto conclusivo della Champions – Andiamo in finale e vediamo. Poi la finale non la fai contro il Collesalvetti (piccola squadra livornese), è un evento mondiale, si vince e si perde.

“Tacchinardi mi ha detto in diretta tv che lui ha vinto una Champions e ne ha perse tre. Ma a me piacerebbe sentire che ne ha giocate quattro. Perché arrivare fino in fondo – prosegue Allegri – non è una cosa normale, ma speciale. E vincerla non è vincere il torneo dei bar: ci sono squadre straordinarie. Cerchiamo di essere positivi, perché è più facile che le cose vengano dalla nostra parte. Poi le perdi le finali, perché non giochi contro il Collesalvetti… Con tutto il rispetto per il Collesalvetti, chiaro. La Juventus ha giocato otto finali, ora con grande entusiasmo cerchiamo di vincerla”.

Stufo di questo clima? “Io non mi stufo, ho pazienza da vendere, mi diverto. Ma bisogna cambiare. Serve entusiasmo: non avevamo giocato la finale di Cardiff e già c’ era chi pensava di averla persa. Io rispetto i tifosi della Juventus, sono straordinari e lì rispetto, però questa è la verità”. Prima di arrivare a Kiev la strada è comunque ancora molto lunga: “A occhio e croce, penso che andremo in Inghilterra” chiosa Max Allegri.