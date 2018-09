TORINO – Si è rivelato un fake la risposta di Massimiliano Allegri a un commento sul centrocampista Sami Khedira, inserito tra i commenti al consueto post-partita dell’allenatore dei bianconeri [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Si è inserito una hacker che, con un piccolo accorgimento, ha fornito una risposta spiritosa, ma che non era opera di Allegri (“Lui deve giocare, perché ha i miei video privati e se non lo faccio giocare li mette in rete…”).