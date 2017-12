TORINO – “Bisogna mettersi in discussione tutti i giorni, non basta quello che si è fatto in passato”. Massimiliano Allegri inquadra così il momento di Paulo Dybala, che potrebbe andare in panchina anche contro il Bologna.

“Difficile domani giochi”, rivela il tecnico, secondo cui l’argentino “non è nella miglior condizione fisica”. “Vita privata? Ognuno se la deve saper gestire, non faccio il cane da guardia – risponde – io valuto quello che vedo in campo. Quelle di Nedved non sono state critiche ma consigli, e oltre a essere il vicepresidente qualche partita l’ha giocata…”.

“Dybala non deve arrovellarsi a pensare. Meno pensa più fa”, aggiunge Allegri, che si dice “infastidito” dalle continue domande sul momento dell’attaccante. “Ci aveva abituato talmente bene – osserva – che ora che le cose non vanno tutti sono spaventati, ma non è il primo e non sarà l’ultimo nella storia del calcio ad attraversare momenti così.

E’ capitato anche a Mandzukic, a Higuain e Alex Sandro. Deve solo venire qui a Vinovo e allenarsi per fare bene e dimostrare quello che sa fare. La Juve ha bisogno delle sue giocate”.