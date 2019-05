ROMA – In queste ore sta circolando in Rete un video dove si vede l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri negare l’autografo a un piccolo tifoso che lo aveva avvicinato sulla tribuna all’Allianz Stadium prima della sfida tra i bianconeri e la Fiorentina.

Il filmato, di una ventina di secondi, è stato girato pochi minuti prima della partita che ha ufficialmente consegnato lo scudetto alla Juventus sabato 20 aprile. Le immagini mostrano un giovane tifoso bianconero avvicinarsi al tecnico per avere un autografo. Richiesta rifiutata da Allegri, con la comprensibile delusione del ragazzino.

Il video ha fatto il giro della Rete. C’è chi ovviamente ha criticato il comportamento dell’allenatore. “Male male, mister”, “L’opposto di Ronaldo, sempre disponibile”, “Sei una mer…”, “Ha sbagliato”, “Io avrei firmato, ci vogliono 5 secondi”, alcuni dei commenti contro il tecnico. Molti altri però lo hanno difeso. “E’ una persona squisita e disponibile”, “Ma dai, se firma un autografo lì arrivano in 100 a chiederglielo”, “C’è un momento per gli autografi e quello per la partita”.

Un episodio che ha acceso il dibattito. (fonte YOUTUBE)