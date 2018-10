TORINO – La Juventus ha trionfato sullo Young Boys ma Massimiliano Allegri è un perfezionista e ha avuto da ridire con Federico Bernardeschi per alcuni suoi movimenti sbagliati durante la partita di Champions League. Le dichiarazioni di Allegri sono riportate dal Corriere dello Sport.

«Ho tirato le orecchie a Federico Bernardeschi. Lui e Dybala si pestavano un po’ i piedi. La zona di Paulo è il centrodestra, quindi per avere un po’ più di equilibrio ho spostato Federico, che allunga molto la squadra e crea spazio.

Federico ha fatto una bella partita, anche se gli ho tirato un po’ le orecchie, perché in alcune situazioni doveva passare di più la palla. L’intesa tra Cristiano e Dybala?

Più giocano insieme e più hanno la possibilità di conoscersi. Quando hai un punto di riferimento davanti, gli altri hanno più possibilità di andare a fare gol, perché quel giocatore crea spazio».

