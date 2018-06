TORINO – “Ringrazio il Real Madrid che mi aveva cercato, ma avevo già deciso di rimanere alla Juventus ed ho risposto di no [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]”.

Massimiliano Allegri ha confermato a Sky Sport, e lo ha ribadito anche poche ore dopo nel corso di Tiki Taka Russia, di essere stato nel mirino del prestigioso club che cercava un sostituto di Zinedine Zidane, scelta poi caduta su Julen Lopetegui, esonerato dalla Spagna.

Allegri dice no al Real Madrid

“L’ho fatto in una telefonata con Florentino Perez perché avevo dato la mia parola al presidente Agnelli – ha aggiunto Allegri – Ho ringraziato Florentino per l’offerta e gli ho detto che non potevo accettarla proprio per questa ragione, per il rispetto che dovevo alla Juventus”.

Il tecnico livornese ha scelto di proseguire la sua esperienza in bianconero, convinto dal “progetto della Juventus, che ogni anno si rinnova e resta competitiva. Per vincere bisogna continuare a migliorare e sono contento di farlo con tutto lo staff di una società così ambiziosa”. Gonzalo Higuain farà parte o meno della nuova Juventus? “Spero di sì, ma prima di saperlo definitivamente bisogna aspettare il Mondiale”.