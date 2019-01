BERGAMO – La Juventus ha chiuso il primo tempo sotto di due gol contro l’Atalanta e senza Giorgio Chiellini, uscito per infortunio. Dopo aver subito la seconda rete, Allegri è stato allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro Pasqua. Allegri si è lamentato perché l’azione del secondo gol dell’Atalanta è partita, a suo avviso, da un fallo di Freuler ai danni di Dybala. Allegri è uscito dal campo furioso, si è tolto la giacca e l’ha gettata a terra, e ha urlato: “Che vergogna… Che vergogna…”.

Allegri video espulsione Atalanta-Juventus

#Allegri era quello che voleva educare i tifosi. Che voleva abbassare i toni. Poi prende due gol, perde la testa ed insulta tutti lanciando via la giacca. #SSCNapoli pic.twitter.com/3AAmkf4zji — Arturo Minervini (@ArturoMinervini) 30 gennaio 2019

Io sogno che Nedved sia andato a prendere il contratto di Allegri — Gennaro♟️ (@chefoss) 30 gennaio 2019

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.