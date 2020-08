Alphonso Davies e Jordyn Huitema, la prima coppia a trionfare in Champions League? (foto Instagram)

Alphonso Davies e Jordyn Huitema, potrebbero essere la prima coppia a trionfare in Champions League.

Alphonso Davies e Jordyn Huitema potrebbe essere la prima coppia a trionfare in Champions League. Infatti sono entrambi in corsa per il massimo trofeo continentale.

Davies gioca con il Bayern Monaco e proverà ad aggiudicarsi il trofeo nella finalissima di Lisbona contro il Psg mentre Huitema gioca nel Psg Femminile e cercherà l’accesso alle semifinali contro l’Arsenal.

Insomma si tratta di un incrocio davvero clamoroso perché anche nel femminile la finalissima di Champions League potrebbe essere proprio tra il Psg ed il Bayern Monaco visto che entrambi i club sono ancora in cosa per conquistare l’ambito trofeo.

Davies e Huitema compongono una coppia da copertina. Giovani, belli e talentuosi nello sport. Sono tutti e due canadesi, lui è la stella della Nazionale Maschile, lei di quella Femminile.

Si sono conosciuti proprio grazie alla Nazionale e sono inseparabili dentro e fuori il terreno di gioco. Entrambi arrivano dal calcio canadese ed entrambi sono riusciti subito ad imporsi in Europa nonostante la giovanissima età.

Davies e Huitema hanno iniziato a frequentarsi perché giocavano entrambi tra le fila dei Vancouver Whitecaps, poi l’amore è sbocciato nel centro sportivo della Nazionale Canadese. Adesso potrebbero vincere entrambi la Champions League. Sarebbero i primi a riuscirci (fonte GiveMeSport).