Alvaro Vitali: “Roma penalizzata dagli arbitri. La Lazio fa un gioco vecchio, solo contropiede”

Alvaro Vitali, il famoso “Pierino” dei film anni ‘70, in un video pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, parla della sua fede romanista nel giorno del derby Lazio-Roma. E attacca gli arbitri: “Come finisce stasera? Noi stiamo giocando magnificamente ma dipende dagli arbitri, la maggior parte sono tutti contro la Roma. Speriamo bene, a me sta bene anche un pareggio, così stiamo tranquilli tutti quanti”.

Poi rincara la dose: “Lo Scudetto non ce lo fanno mai vincere, anche se fossimo il Real non ce lo fanno vincere, non ci danno i rigori che ci sono e ce li danno contro quando non esistono, vediamo anche con l’Inter il gol su quel calcio d’angolo che non c’era. L’hanno sempre fatto”.

Alvaro Vitali: “Lotito dice solo stupidaggini. Inzaghi? E’ solo contropiede”

Tra i due presidenti attuali, Friedkin e Lotito, Alvaro Vitali ha le idee molto chiare: “L’americano non dice le stupidaggini che dice Lotito, non costruisce gli aerei, se ne stanno sempre in tribuna da soli senza contorni”.

Sui derby degli anni passati, Pierino ha ricordo indelebile: “Quello del cuore è quello di Montella quando ha fatto 4 gol alla Lazio, mi stava facendo morire”. Capitolo allenatori. Anche qui, secondo Alvaro Vitali, non c’è partita: “Non scambierei Fonseca con Inzaghi, loro fanno un gioco vecchio, solo contropiede e stop, il gioco più facile. Noi facciamo un bel gioco, diverso”.

Infine si sofferma su quello che sarà il primo derby senza tifosi: “Mi dispiace che oggi non ci siano più certi sfottò che non si fanno più, si andava scalzi fino al Gianicolo, ti facevi il bagno nel fontanone, le saracinesche dei laziali si coloravano di giallorosso…”. (fonte GAZZETTA.IT)