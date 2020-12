“Totti mi chiamava negro e mi diceva che io, in favela, mangiavo la m…a”, queste le parole di Amaral, ex calciatore della Fiorentina. “Io capii qualcosa e minacciai di fargli male, di rompergli qualcosa, però Di Livio mi ha chiesto calma: lui è il capitano, disse, e gli risposi: ma che capitano? Mi sta mancando di rispetto!”.

“Ero così nervoso che avrei voluto picchiare Totti”, ha raccontato l’ex centrocampista brasiliano della Fiorentina Amaral a Sport Tv parlando di razzismo. L’episodio dovrebbe essere avvenuto nell’unica occasione in cui Amaral e Totti si ritrovarono sullo stesso terreno di gioco. Era il 3 febbraio del 2002 all’Artemio Franchi di Firenze. Per la cronaca, la sfida tra Fiorentina e Roma finì con un pareggio, 2-2.

Totti pronto a querelare Amaral

Francesco Totti è pronto alla querela dopo le parole, molto pesanti, dette da Amaral. Totti, che in carriera non è mai stato accusato di razzismo e che ha stretto forte amicizia con calciatori di colore come Aldair o Carew, ha minacciato le vie legali e in queste ore parlerà coi suoi avvocati per studiare il da farsi.

Nel frattempo pure Angelo Di Livio, tirato in ballo da Amaral, smentisce: "Non è accaduto nulla di quello che ha raccontato Amaral. Non mi ha mai chiesto nulla in campo. Evidentemente cerca un po' di pubblicità per far parlar di sè".