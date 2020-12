La Champions League sbarca su Amazon Prime. Dall’anno prossimo (stagione 2021/22) Amazon Prime Video trasmetterà almeno una partita a settimana delle squadre italiane. A partire dalla fase a gironi fino alla (eventuale) semifinale.

Continua dunque ad espandersi il colosso di Jeff Bezos. Dopo essere sbarcata (con successo) nel settore cinema/serie tv/cartoni animati, Amazon Prime Video ora punta ad affermarsi nello sport. Prendendosi tra l’altro una delle competizioni più seguite in Italia. Ed entrando a gamba tesa nel duopolio Sky-Mediaset (con qualche rara incursione della Rai), che si spartisce la coppa da anni.

Amazon si prende la Champions League

Amazon ufficializza l’acquisizione dei diritti per trasmettere in esclusiva in Italia le dirette delle 16 migliori partite del mercoledì sera della Champions League. Che, spiega una nota della piattaforma streaming, vedranno sempre una squadra italiana presente nei gironi. E, in caso di qualificazione, fino alle semifinali. Acquisiti anche i diritti della Supercoppa, per tre stagioni a partire dal 2021/22.

“Siamo lieti di offrire ai nostri clienti in Italia le migliori partite del mercoledì sera dal 2021-22 in avanti. Sappiamo che i tifosi italiani sono tra più passionali d’Europa – commenta il gruppo nel comunicato – e daremo il massimo per offrire una fantastica esperienza calcistica capace di portarli ancora più vicino all’azione”.

Champions League: su Amazon una partita a settimana delle italiane

Amazon dovrebbe dunque prendere il posto che attualmente è di Mediaset. Infatti, mentre Sky detiene i diritti su tutte le partite della competizione, Mediaset trasmette una partita a settimana. Generalmente trasmette una delle italiane (durante i gironi). Nelle fasi successive (dagli ottavi di finale alla finalissima) non è invece detto che tra le partite in chiaro ci siano quelle delle italiane.

Amazon Prime Video Champions League: costo e prezzi

L’acquisto dei diritti non dovrebbe causare alcun sovraprezzo per chi è abbonato ad Amazon Prime. Dunque rimane l’abbonamento annuale (36 euro) o quello mensile (3,99 euro).

Champions League su Amazon Prime Video anche con Fire Stick

Il tutto grazie all’applicazione per Pc, notebook, tablet e smartphone e all’Amazon Fire Stick, che permette di vedere tutto il catalogo Prime Video su qualsiasi televisore. (Fonti Amazon)