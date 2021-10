“Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo”: così l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha liquidato la vicenda che ha visto Ambra Angiolini finire sotto i riflettori di Striscia la notizia dopo la rottura della coppia in seguito, secondo quanto detto dalla figlia dell’attrice Jolanda Renga, ad un tradimento da parte dell’allenatore.

Massimiliano Allegri sulla rottura con Ambra Angiolini: “Della mia vita privata non parlo”

“Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso, va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”, ha detto Allegri alla vigilia della sfida di campionato tra la sua Juventus e la Roma, dribblando la domanda sulla recente rottura con Ambra Angiolini.

Le parole della figlia di Ambra, Jolanda Renga

A rompere il silenzio dopo il tapiro dato da Striscia la notizia ad Ambra Angiolini era stata la figlia dell’attrice romana, Jolanda Renga: “So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?”, ha scritto nei giorni scorsi la ragazza, 17 anni, in un post Instagram.

“Ed anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o ‘perdente’ nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso. E ditemi quello che volete, che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”, conclude il post la figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga.