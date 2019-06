ROMA – Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, si schiera al fianco dell’ex tecnico bianconero pungendo la Juventus per la scelta di interrompere il contratto dopo cinque anni in cui sono arrivati undici trofei. Nella sua rubrica su Vanity Fair, Ambra, scrive: “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei, quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte, quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la sua”. Poche parole ma pensanti quelle scritte dall’attrice.

Ambra chiude con una dedica al suo compagno: “A lui che mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso intorno, a continuare a metterci la faccia togliendo la maschera dell’ego, ad avere coraggio da sembrare spavaldi, cinici e poi a sorprendere tutti facendo scendere sale dagli occhi per un saluto. Il saluto al quale voglio unirmi anche io…Grazie di tutto mister”. (fonte VANITY FAIR)