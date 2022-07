Amichevoli estive: il calendario di Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma

Il 13 agosto prenderà il via la nuova stagione di Serie A. Prima, come sempre, le squadre piano piano stanno stilando un calendario di amichevoli per prepararsi al meglio.

Inter

12 luglio: Lugano-Inter (orario da definire)

16 luglio: Inter-Monaco (orario da definire, a Basilea)

23 luglio: Lens-Inter (orario da definire)

Juventus

22 luglio: Juventus-Deportivo Guadalajara (orario da definire, a Las Vegas)

26 luglio: Barcellona-Juventus (orario da definire, a Dallas)

30 luglio: Real Madrid-Juventus (orario da definire, a Los Angeles)

3 agosto: Juventus A-Juventus B (orario da definire, a Villar Perosa)

Data e orario da definire: Juventus-Atletico Madrid

Lazio

10 luglio: Lazio-Rappresentativa locale (orario da definire, ad Auronzo)

14 luglio: Lazio-squadra di Serie D o Eccellenza (orario da definire, ad Auronzo)

17 luglio: Lazio-Triestina (orario da definire, ad Auronzo)

21 luglio: Lazio-Venezia (orario da definire, ad Auronzo)

Milan

6 luglio: Colonia-Milan (orario da definire, Telekom Cup)

23 luglio: Zalaegerszegi TE-Milan (orario da definire, Ungheria)

27 luglio: Milan-squadra da definire (orario da definire, a Klagenfurt)

31 luglio: Marsiglia-Milan (orario da definire)

Napoli

14 luglio: Napoli-Bassa Anaunia (18:00, a Dimaro)

17 luglio: Napoli-squadra da definire (18:00, a Dimaro)

30 luglio: Napoli-Mallorca (0rario da definire, Castel di Sangro)

Date e orari da definire: Napoli-Real Valladolid, Napoli-Espanyol e Napoli-Adana Demirspor

Roma