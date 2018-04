ROMA – Francesco Totti è stato il grande protagonista della puntata di “Amici” di stasera.

Totti: “Ragazzi dovete credere sempre nel vostro talento”

L’ex capitano, e attuale dirigente, della Roma ha raccontato ai ragazzi di “Amici”, programma condotto da Maria De Filippi, l’impresa, contro ogni pronostico, della Roma contro il Barcellona.

La partita è stata usata come una metafora, per insegnare ai giovani, cantanti e ballerini, che devono crederci sempre e che non devono fermarsi davanti a nessuno ostacolo. Quando c’è il talento, nessuna impresa è impossibile e prima o poi emergono i valori.

Il video con l’intervento di Totti a “Amici” di Maria De Filippi