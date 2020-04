ROMA – Una buona notizia per Dzeko in questo momento reso triste e complicato dal coronavirus, la moglie Amra è incinta del loro quarto figlio.

La coppia ha già tre figli Sofia, Una e Dani. A settembre arriverà un’altra femminuccia per la gioia di papà Edin.

“La nostra famiglia di sta allargando! A settembre arriverà un’altra femminuccia, però non vi preoccupate uomini di casa: anche se sarete in minoranza vi ameremo e coccoleremo ancora di più”.

Durante questo periodo di quarantena da coronavirus, Edin Dzeko ha parlato della Roma e di come trascorre le giornate con il resto della famiglia in una intervista rilasciata a “The Athletic”.

“È un peccato per un club come la Roma non aver vinto nulla in questi anni. Spero che questo possa cambiare, perché questo club merita di vincere trofei.

Qui c’è tutto quello che puoi desiderare. Dobbiamo fare questo ultimo passo: vincere trofei. Ogni trofeo ti dà più fiducia nel fatto di poter raggiungere traguardi più alti.

Coronavirus? In questi giorni trascorriamo il nostro tempo in casa, cerchiamo di dedicare più tempo possibile ai bambini.

Giochiamo, leggiamo, cuciniamo insieme e cerchiamo di assicurarci che questa situazione del coronavirus, tutto questo panico che si è venuto a creare, non colpisca così tanto noi e i bambini.

Roma non è in una situazione così terribile come nel nord Italia, dal momento che non così tante persone si sono infettate, tuttavia anche qui le stesse misure rigorose sono state adottate” (fonte Ansa).