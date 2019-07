RIO DE JANEIRO – L’ex calciatore del Barcellona Romario (53 anni) ha perso la testa per la bellissima Ana Karoline (22 anni). La loro relazione sentimentale è stata resa pubblica dalla stupenda influencer brasiliana che vanta più di 24mila follower. Ana Karoline ha presentato il suo nuovo fidanzato al mondo attraverso un post pubblicato su Instagram.

Karoline ha scritto questo su Instagram pubblicando una sua foto in compagnia di Romario: “Amore, Niente in questa vita accade per caso, c’è sempre una ragione, una ragione, un perché. Le persone entrano nelle nostre vite per qualche motivo e per insegnarci qualcosa, e tu mi hai insegnato ad amare. Solo io so cosa provo per te!

Una miscela di amore, orgoglio e volontà!”.

Romario, la carriera del fuoriclasse brasiliano in pillole.

Romario non ha bisogno di presentazioni per gli appassionati di calcio. E’ stato uno dei giocatori più forti nella storia del Brasile. Considerato uno dei migliori attaccanti di tutti i tempi, è stato campione del mondo con la sua nazionale nel 1994 e ha vinto due volte la Copa América rispettivamente nel 1989 e nel 1997.

A livello individuale si è aggiudicato il titolo di miglior giocatore del mondiale 1994, anno in cui è stato eletto anche FIFA World Player of the Year; nel 2000 ha vinto il premio per il calciatore sudamericano dell’anno. È nel ristretto novero dei giocatori capaci di laurearsi capocannonieri in tre diversi paesi. Con 757 gol ufficiali è il terzo miglior marcatore della storia, alle spalle del connazionale Pelé e di Josef Bican.

Romario non è stato solamente un calciatore ma anche un politico. Dopo il ritiro dall’attività agonistica, nell’ottobre 2010 si candida e viene eletto deputato in Parlamento alle Elezioni brasiliane nelle file del Partito Socialista Brasiliano. Nel 2014 si ricandida e viene eletto senatore in Parlamento alle Elezioni brasiliane, sempre nelle file del Partito Socialista Brasiliano (fonte Wikipedia).