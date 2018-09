TORINO – La Juve batte il 3-1 il Napoli e va a +6 sulla squadra di Ancelotti: finisce con una vittoria che sa di prima fuga scudetto lo scontro diretto all’Allianz Stadium.

Apre le marcature Mertens al 10′ del primo tempo, pari di Mandzukic al 26′. Nel secondo tempo, Mandzukic raddoppia dopo 4′, Bonucci chiude la partita al 31′. Il Napoli e’ rimasto in 10 dal 13′ del secondo tempo per un doppio giallo a Mario Rui.

Al termine della partita, Carlo Ancelotti è stato interrogato sui cori offensivi rivolti dai tifosi della Juventus nei suoi confronti: “Cosa devo dire su questi cori? Ho poco da dire se non che mi rifarò pensando alla Champions League del 2003 che ho vinto contro di loro…”.

Il video con le dichiarazioni di Carlo Ancelotti a Sky Sport al termine di Juventus-Napoli 3-1



