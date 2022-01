Puoi chiamarti anche Carlo Ancelotti, ed aver vinto tutto come allenatore, ma se il patentino ti scade non puoi continuare ad allenare. Infatti il tecnico del Real Madrid non ha il patentino da allenatore in regola visto che è scaduto lo scorso 31 dicembre. Cosa dovrà fare ora? Per tornare ad allenare regolarmente, dovrà frequentare dei corsi di aggiornamento organizzati dalla Uefa.

Carlo Ancelotti senza patentino da allenatore, è ironia sui social

Ovviamente la notizia ha fatto rumore sui social ed è stata accolta con ironia un po’ da tutti. La burocrazia alle volte si scontra con la realtà. Un allenatore che ha vinto veramente tutto in carriera, sia da calciatore che da allenatore, non deve dimostrare niente a nessuno. Eppure se vorrà tornare ad essere l’allenatore del Real Madrid a pieno titolo dovrà rinnovare il patentino aggiornandosi professionalmente.

Carlo Ancelotti ha vinto praticamente tutto a livello internazionale

Come detto, come allenatore ha vinto tutto. Spiccano i seguenti trofei internazionali: tre Champions League (record a pari merito con Bob Paisley e Zinédine Zidane), tre Supercoppe Europee (record a pari merito con Josep Guardiola) e due Mondiali per club. Da tecnico, ha vinto anche quattro scudetti in quattro Paesi diversi (Italia, Francia, Spagna e Germania).