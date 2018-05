NAPOLI – La rivincita di Carlo Alvino. Il giornalista tifoso del Napoli, è stato il primo a dare la notizia di Carlo Ancelotti al Napoli e per questo suo scoop di mercato venne preso in giro da molti utenti Twitter e smentito da alcuni colleghi [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Alla luce delle ultime notizie, che vogliono Ancelotti sulla panchina del Napoli al posto di Maurizio Sarri, Alvino si sta prendendo la sua rivincita su Twitter, postando i complimenti nei suoi confronti e anche gli “svarioni” d alcuni suoi colleghi.

«La Juventus era una squadra che non avevo mai amato e che probabilmente non amerò mai. Per me è sempre stata una rivale. Non mi sono mai sentito a casa, mi sembrava di essere l’ingranaggio di una grande azienda. Per il sentimento, prego, rivolgersi altrove» (Carlo #Ancelotti) pic.twitter.com/SpLhJ77Ze5

— Gianluca Abate (@G1Abate) 23 maggio 2018