MOSCA – Il nuovo allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato alla tv messicana 'Televisa Deportes' dove sta collaborando come opinionista al Mondiale in Russia

“Futuro? Finora non ho mai allenato una nazionale, ma un giorno mi piacerebbe farlo. Mi ha contattato anche l’Italia poco fa, ma preferisco ancora allenare un club giorno dopo giorno. Altri club? Per me sarebbe complicato ad esempio allenare il Barcellona o l’Inter, visto che per diversi anni sono stato sia sulla panchina del Real Madrid che su quella del Milan”.

