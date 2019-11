NAPOLI – Carlo Ancelotti potrebbe dire addio al Napoli dopo le polemiche con Aurelio De Laurentiis per il ritiro punitivo imposta alla squadra e l’ammutinamento dei calciatori dopo il match di Salisburgo. La Gazzetta dello Sport, con Mimmo Malfitano, parla di un De Laurentiis al lavoro con l’avvocato Grassani per trovare la giusta formula per dare il benservito ad Ancelotti. L’obiettivo del Napoli sarebbe quello di risolvere il contratto dell’ex allenatore del Milan. Stando ad alcuni rumors provenienti dall’Argentina, gli stessi che hanno indovinato l’approdo di De Rossi al Boca, Ancelotti potrebbe essere il prossimo allenatore dei gialloblù.

Il Boca sogna la “doppietta” Carlo Ancelotti – Zlatan Ibrahimovic.

Il Boca vorrebbe dare il benservito al suo attuale allenatore, che ha fallito la qualificazione alla finale di Copa Libertadores, perdendo contro gli acerrimi nemici del River Plate, per puntare forte su Ancelotti. Il Boca sarebbe disposto a questo sacrificio economico perché Ancelotti potrebbe convincere una serie di grandi calciatori a raggiungerlo in Argentina. Tra questi ci sarebbe anche Zlatan Ibrahimovic anche se lo svedese sta valutando seriamente di tornare in Italia per giocare con la maglia del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Naturalmente, uno dei grandi “sponsor” di Carlo Ancelotti sarebbe proprio Daniele De Rossi, calciatore che lo ha sempre stimato quando se lo è trovato di fronte come avversario. Con l’arrivo di Ancelotti, il Boca sarebbe sempre più “italiano”…