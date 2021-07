Anderson, il racconto di Rafael e Fabio: “Talento da Pallone d’Oro rovinato dai fast food”. I due gemelli, ex calciatori del Manchester United, svelano alcuni retroscena su Anderson (loro vecchio compagno di squadra). Secondo loro, senza una vita sregolata fuori dal campo, il fantasista brasiliano avrebbe vinto il Pallone d’Oro.

Le dichiarazioni di Rafael e Fabio su Anderson sono riportate da goal.com (sono estratte dalla loro autobiografia).

Anderson, il racconto di Rafael e Fabio: “Si abbuffava al McDonald’s”

“Quando eravamo sul pullman della squadra, capitava che passassimo in una stazione di servizio sull’autostrada e lui cominciasse a urlare come un pazzo ‘McDonald’s, McDonald’s’. Era folle, ma gli volevamo bene. Se gli davi un pallone e poteva giocare in tranquillità, era uno dei più forti calciatori della Premier League”.

Anderson, il racconto di Rafael e Fabio: “Aveva un talento per diventare il migliore del mondo”

“Se fosse stato un calciatore più professionale, sarebbe potuto diventare il migliore del mondo. E lo dico assolutamente in maniera seria. Non so se lui ci ha mai pensato qualche volta. Ma gli piaceva avere una vita facile e semplice”.

Anderson, il racconto di Rafael e Fabio: “E’ stato frenato da infortuni e alimentazione sbagliata”