ROMA – Terribile infortunio per il centrocampista portoghese dell’Everton, André Gomes, durante la partita di Premier League tra Everton e Tottenham, terminata 1-1.

A dieci minuti dal termine della partita, un duro scontro con l’attaccante coreano del Tottenham Son, espulso nell’occasione, è costato all’ex giocatore del Barcellona la rottura della caviglia. Il sudcoreano è intervenuto da dietro in scivolata ma ha colpito la gamba del portoghese, rimasta piantato nel terreno di gioco e giratasi in maniera del tutto innaturale. Son, resosi conto della gravità dell’accaduto, è scoppiato in lacrime. Immagini sconvolgenti, in cui è possibile vedere il piede del portoghese in una posizione tutt’altro che naturale.

André Gomes è uscito in barella accompagnato dall’applauso di tutto Goodison Park. Per lui si prevede un lungo stop. Il gioco è ripreso dopo una decina di minuti e l’Everton è riuscito a pareggiare il vantaggio siglato da Dele Alli al 97′ con Tosun. Un gol ovviamente dedicato ad André Gomes.

Per il centrocampista portoghese la diagnosi è terribile: come comunicato dall’Everton, si tratta di frattura scomposta della caviglia destra che necessita di un’operazione chirurgica in programma nella giornata di oggi, 4 novembre.

Fonte: SKY SPORT