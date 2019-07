ROMA – A rischio il passaggio di André Silva dal Milan al Monaco. Non c’è ancora, infatti, l’accordo economico tra il calciatore e la squadra francese. L’attaccante portoghese aveva lasciato la tournée americana del Milan e ieri, lunedì 22 luglio, era arrivato a Montecarlo per firmare il nuovo contratto con il club francese ma le parti sono ancora distanti,, anche se il Monaco sostiene di aver riscontrato un problema ai tendini di Silva durante le visite mediche.

Ora vanno valutati gli effetti sull’arrivo di Correa al Milan (un affare virtualmente concluso), visto che i 30 milioni per il portoghese erano la base della trattativa con l’Atletico Madrid. Ma da quanto filtra, la fumata nera tra Monaco e André Silva non dovrebbe condizionare l’operazione per portare l’attaccante argentino a Milano.

Fonte: Ansa, La Gazzetta dello Sport.