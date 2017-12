Ricchi da scoppiare: in 500 mille mld in più in un anno. Capitalismo...rana?

ROMA - Ricchi da scoppiare: in 500, solo in 500 su tutto il pianeta, mettono insieme un patrimonio, una ricchezza sconfinata di 5.300 miliardi di dollari. Glieli ha contati in tasca a quei 500 ricchi da scoppiare Bloomberg Billionaires Index. Insomma il conto è approssimato ma quasi ufficiale e certo non è il parto di una fantasia ostile al denaro e soprattutto a chi ce l'ha.