Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello.

Andrea Petagna positivo quindi e ad annunciarlo è il Napoli Calcio con una nota sul proprio sito. Il calciatore, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra.

Solo ieri anche tre calciatori del Cagliari sono risultati positivi al coronavirus. I sardi sarebbero dovuti andare in ritiro tra qualche ora.

Dopo la positività di Mirante della Roma, ben tre casi di coronavirus nel Cagliari. I sardi sottoposti ai tamponi di rito prima della ripresa dell’attività agonistica. Domani sarebbero dovuti giungere al ritiro di Aritzo che è stato rinviato alle prossime settimane.

Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri sono i tre calciatori positivi al coronavirus.

Il comunicato stampa del Cagliari.

“Il Cagliari Calcio – si legge sul sito del club sardo – comunica che dai test sanitari effettuati in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica, sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti della prima squadra Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri.

I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare. In accordo con le autorità sanitarie, in base ai protocolli vigenti e in via precauzionale, disposta la quarantena con sorveglianza attiva per altri due calciatori della prima squadra stati in contatto stretto con i positivi.

La ripresa degli allenamenti è prevista per domani giovedì 20 agosto al centro sportivo di Assemini; il breve ritiro di Aritzo, d’accordo con il Comune della località barbaricina, rimandato per ora alle prossime settimane”. (Fonte Agi).