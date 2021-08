Andrea Pirlo potrebbe allenare a Londra, pèrobabilmente l’Arsenal. L’indizio è una foto pubblicata da l’ex allenatore della Juventus su Twitter. Nella foto, Pirlo si aggira tra le vie di Londra. Si tratta probabilmente di un viaggio di lavoro, magari a caccia di una panchina. L’ex Campione del Mondo 2016 ha anche scritto questo messaggio: “London calling”, ossia “londra chiama”.

Andrea Pirlo all’Arsenal? Traballante la panchina di Mikel Arteta

D’altronde in Premier League c’è una panchina traballante. Si tratta di quella dell’Arsenal. con l’allenatore Mikel Arteta che potrebbe essere esonerato nelle prossime ore. Nel frattempo Andrea Pirlo si trova proprio a Londra e condivide sui social la foto “Londra chiama”.

L’esperienza con la Juventus

L’ultimo anno di Andrea Pirlo è stato piuttosto complesso. L’ex Campione del Mondo doveva fare l’allenatore della Juventus Under 23 ma è stato sorprendentemente promosso in prima squadra. A pesare sui risultati (una qualificazione in Champions League strappata all’ultima giornata ndr) è stata probabilmente la mancanza di esperienza. Ora, se la foto troverà conferma, potrà riprovarci a Londra.