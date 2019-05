Andrea Pirlo, la figlia è stata investita da un auto. Solo qualche contusione

TORINO – Paura per l’ex calciatore di Juventus e Milan Andrea Pirlo. La figlia 13enne è stata investita da un’auto, oggi pomeriggio nel centro di Torino.

L’incidente in via Bonafous, all’angolo con via Maria Vittoria.

Trasportata per accertamenti all’ospedale Regina Margherita, oltre allo spavento la giovane ha riportato soltanto qualche contusione.

Andrea Pirlo sarà uno dei protagonisti della notte dei re organizzata da Totti e Figo.

Da una parte Totti, Cassano e Pirlo, dall’altra Figo, Seedorf e Roberto Carlos. Sarà un cast di altissimo livello quello che il prossimo 2 giugno scenderà in campo a Roma per ‘La Notte dei Re’, match 6vs6 all’interno dello Stadio del Tennis del Foro Italico di Roma.

L’attuale dirigente giallorosso ritrova alcuni suoi ex compagni ai tempi della Roma (De Sanctis, Aldair, Candela, Chivu, Cassetti, Aquilani, Pizarro, Perrotta, Tommasi, Borriello, Toni, Cassano) insieme a un tris di ex compagni del Mondiale del 2006 (Peruzzi, Zambrotta e Pirlo).

Dall’altra parte Figo risponde con la classe e l’imprevedibilità di grandi pezzi da novanta del calcio mondiale come i portieri Vitor Baia e Julio Cesar, i difensori Roberto Carlos, Hierro, Materazzi e Salgado, i centrocampisti Stankovic, Seedorf, Mendieta, Cambiasso, Pires.

Il reparto offensivo sarà invece composto da Nuno Gomes e Simao Sabrosa, ex compagni di squadra di Figo negli anni della nazionale, e Patrick Kluivert, ex compagno al Barcellona (fonte Ansa).