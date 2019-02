Andrea Pirlo pulisce casa e posta foto su Instagram, la risposta di Totti è esilarante

TORINO – Andrea Pirlo in versione casalinga ha scatenato l’ironia di Francesco Totti (e non solo…).“A volte le punizioni le tiri, a volte le subisci”, ha scritto Andrea Pirlo su Instagram. Tra i commenti spunta quello di Totti: “Se vuoi venire anche da me più tardi”. Immediata la risposta di Andrea Pirlo: “Qualche ragnatela dovresti averla già tolta…”. Tutto molto bello e cliccatissimo su Instagram.

Andrea Pirlo versione casalinga spopola su Instagram

