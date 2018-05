MILANO – Grande show per Andrea Pirlo a San Siro. Quasi 50 mila persone lo hanno applaudito al Meazza, circondato dalle stelle con cui ha condiviso 23 anni di carriera, dagli esordi al Brescia al capitolo finale a New York.

[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per il suo addio hanno sfilato e giocato palloni d’oro, campioni del mondo e collezionisti di titoli, da Baggio a Ronaldo (entrambi in borghese perché le ginocchia non reggono più), da Del Piero a Maldini, da Lampard a Inzaghi, da Seedorf a Rui Costa, da Totti a Buffon, che è vicino al Psg e prima della partita ha chiacchierato con Leonardo, che ben conosce il club di Al Khelaifi.

Lo stadio che qualche mese fa ha vissuto l’amarezza di vedere l’Italia esclusa dal Mondiale, e che ultimamente non ospita più le stelle di un tempo, con un po’ di nostalgia per i tempi d’oro del calcio italiano, ha applaudito i campioni del Mondo del 2006, i colpi di Shevchenko e un esuberante Vieri, capace di farsi ammonire (dal team manager del Milan Romeo, di nuovo arbitro per una sera) per i festeggiamenti dopo aver trasformato in gol una punizione di Pirlo, che ha sfoggiato comunque il suo repertorio di colpi di classe e battute ad effetto.

“E’ un fenomeno”, ha detto il ‘Fenomeno’ Ronaldo, mentre andava in scena la pioggia di gol fra le squadre guidate da Conte, Ancelotti, Allegri, Donadoni e Tassotti. “E’ stato fantastico, spero che qualche giovane torni a far sognare i giovani italiani”, ha notato Baggio, uno dei tanti ‘numeri 10’ riuniti a San Siro, fra cui anche Totti: “Pirlo non mi ha chiesto niente sul fine carriera – ha spiegato l’ex capitano della Roma -. L’unica cosa che si sa è che prima o poi arriva la fine”.

L’ex fantasista di Brescia, Inter, Milan, Juventus e New York ha già ricevuto qualche proposta, come quella della Federcalcio. “Abbiamo chiesto ad Andrea la disponibilità – ha confermato il vice commissario, Costacurta -, vediamo se c’è la possibilità. Penso possa essere una risorsa per la Nazionale”.