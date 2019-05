LEEDS – Il Genoa potrebbe cambiare proprietà. Stando a quanto scrive il Financial Times, Andrea Radrizzani, proprietario del Leeds e di Eleven Sports Network, sarebbe interessato a subentrare ad Enrico Preziosi. Non è la prima volta che degli imprenditori mostrano interesse per il Genoa ma in passato non si è mai arrivati ad un accordo per la cessione della società ligure ad altri uomini d’affari. Queste voci arrivano in una giornata molto importante per il Genoa perché i rossoblù, invischiati nella lotta per non retrocedere, devono fare risultato contro la Fiorentina per rimanere in Serie A.

L’imprenditore di Rho, 45 anni, avrebbe preso contatti per valutare la possibilità di acquistare il Genoa messo ufficialmente in vendita qualche settimana fa dal presidente Enrico Preziosi con la nomina dell’advisor Assietta spa, società di consulenza finanziaria specializzata in corporate finance (fonte Ansa).