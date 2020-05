Andrea Rinaldi, il 19enne ex Atalanta in condizioni drammatiche. Ipotesi aneurisma (foto d’archivio Ansa)

ROMA – Andrea Rinaldi, 19enne cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e oggi al Legnano, è ricoverato in gravissimi condizioni da venerdì.

Il 19enne, secondo le prime informazioni, ha avuto un malore (forse a causa di un’aneurisma) a casa a Cermenate ed è stato trasportato all’ospedale di Varese. Ora è in rianimazione.

Rinaldi è arrivato al settore giovanile dell’Atalanta nel 2013, quattro anni dopo l’esordio nella Primavera contro la Lazio. Ha poi giocato nell’Imolese in serie C e nel Mezzolara in D. Nell’estate 2019 è passato al Legnano, sempre in D.

Intervistato da Tuttosport, il presidente del Legnano, Giovanni Munafò, ha parlato di “situazione drammatica”.

“E’ una situazione drammatica – le parole del presidente del Legnano – Abbiamo subito appreso del malore di Andrea e siamo rimasti in costante contatto con la famiglia per avere continui aggiornamenti sulle sue condizioni. E’ un ragazzo d’oro, serio, tecnicamente dotato.

Con noi ha sempre dimostrato la massima serietà e non è mai mancato a un allenamento. Si è sempre comportato da vero professionista”.

Tanti i messaggi sui social.

Tra i tanti messaggi si legge il messaggio di Salvatore Elia:

“Tutto questo è surreale. Penso sia impossibile pensare che sia tutto vero. A volte il destino fa brutti scherzi. E’ stato un piacere conoscerti e passare del tempo con te. Ti voglio bene amico”. (Fonte: La Gazzetta dello Sport, FanPage).