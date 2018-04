BARCELLONA – Andres Iniesta forse lascerà il Barcellona e andrà a giocare in Cina.

Potrebbe arrivare nel prossimo fine settimana, dopo la finale di Coppa del Re in programma sabato tra Barcellona e Siviglia, l’annuncio di Iniesta di lasciare il Barcellona per chiudere la carriera da giocatore all’estero. Il futuro di uno tra i più grandi giocatori spagnoli di sempre suscita grande interesse nel Paese e molti cercano di indovinare che maglia andrà ad indossare la bandiera del Barca, dando per scontato che andrà in Cina e che verrà ricoperto d’oro, con un contratto da almeno trenta milioni a stagione per tre anni.

Secondo Marca, i club più interessati sarebbero il Tianjian Quanjian e il Chongqing Dangdai, mentre Mundo Deportivo non cita squadre, sottolineando che il giocatore ha tempo fino al 30 aprile per informare della scelta la società, con cui ha firmato un contratto ‘a vita’. L’amara e inattesa sconfitta all’Olimpico, complice una prestazione non ai suoi livelli, ha cancellato nel giocatore 34enne qualsiasi dubbio, se mai ce ne fossero stati, sull’opportunità di cambiare aria.

Iniesta sta per vincere un altro campionato, il nono in 16 stagioni in prima squadra, e conta di conquistare anche la sesta Coppa del Re, sperando poi di lasciare un segno anche al Mondiale di Russia. Il suo sguardo e’ quindi già rivolto a Est, dove peraltro tanto apprezzano i vini della ‘Bodega Iniesta’, altro motivo che lo avrebbe spinto ad accettare le lusinghe del Dragone.