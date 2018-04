ROMA – Andres Iniesta lascia il Barcellona dopo 22 anni, 6 nelle giovanili e 16 in prima squadra. Lo ha annunciato, piangendo, lui stesso nel corso di una conferenza stampa. “Questo incontro serve per rendere pubblica – ha detto Iniesta – la decisione che questa è la mia ultima stagione con la maglia del Barcellona. E’ qualcosa su cui ho riflettuto a lungo, a livello personale e con la mia famiglia. Dopo 22 anni qui non potrei più dare il meglio di me stesso”. Con il Barcellona Iniesta ha vinto finora 31 titoli.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

La sala stampa ha brevemente interrotto il commiato di Iniesta per tributargli un applauso che l’ha emozionato ancor più di quanto non lo fosse al momento di prendere la parola. Poi Don Andrés ha proseguito con i ringraziamenti, spiegando di provare “una gioia immensa per tutte le gioie vissute in questi anni blaugrana. Mi ricordo ancora del giorno del debutto e non dimenticherò mai nulla. Ho sempre detto che non avrei mai giocato contro il Barcellona, per questo ho deciso di lasciare l’Europa. Me ne andrò per tre anni e un giorno tornerò, ma non so se sarà per lavorare nel club. Sono giorni di grandi emozioni. Ad ogni modo la stagione non è finita e c’è ancora un titolo da vincere”, ha concluso Iniesta. (Gazzetta.it)